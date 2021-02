Berrettini-Tsitsipas in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) Matteo Berrettini sfiderà Stefanos Tsitsipas nel match valevole per il quarto turno degli Australian Open 2021. L’azzurro ha faticato per battere Karen Khachanov, ma si è imposto con tre tie-break dopo circa tre ore di gioco. Da un lato la gioia per la vittoria, dall’altro l’apprensione per il dolore all’addome che rischia di condizionare il prosieguo del torneo del tennista romano. IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open MASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI Australian Open IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open FEMMINILI La partita è in programma nella giornata di lunedì 15 febbraio come secondo match della sessione serale sulla Rod Laver Arena, che inizierà non prima delle ore 09 italiane. La copertura ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Matteosfiderà Stefanosnel match valevole per il quarto turno degli. L’azzurro ha faticato per battere Karen Khachanov, ma si è imposto con tre tie-break dopo circa tre ore di gioco. Da un lato la gioia per la vittoria, dall’altro l’apprensione per il dolore all’addome che rischia di condizionare il prosieguo del torneo del tennista romano. IL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLIIL MONTEPREMI DEGLIFEMMINILI La partita è in programma nella giornata di lunedì 15 febbraio come secondo match della sessione serale sulla Rod Laver Arena, che inizierà non prima delle ore 09 italiane. La copertura ...

Eurosport_IT : BERRETTINI AGLI OTTAVI ???????? L'azzurro supera in tre set e tre tie-break Khachanov nonostante qualche problema fisi… - zazoomblog : Berrettini-Tsitsipas in tv: data orario canale e diretta streaming Australian Open 2021 - #Berrettini-Tsitsipas… - ShiulinS : RT @TennisPodcast: Monday on RLA at #AusOpen ?? Jessica Pegula vs. Elina Svitolina Donna Vekic vs. Jen Brady Rafael Nadal vs. Fabio Fognini… - TennisPodcast : Monday on RLA at #AusOpen ?? Jessica Pegula vs. Elina Svitolina Donna Vekic vs. Jen Brady Rafael Nadal vs. Fabio Fo… - GeorgeSpalluto : Rod Laver Arena ???????????????????? domani Alle 5 italiane ????Fognini vs Nadal???? Alle 11 ????Berrettini vs Tsitsipas????… -