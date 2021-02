Australian Open 2021, Trevisan e Krunic raggiungono i quarti nel torneo di doppio (Di domenica 14 febbraio 2021) La tennista azzurra Martina Trevisan, insieme alla sua compagna di doppio, la serba Aleksandra Krunic, stacca il pass per i quarti di finale di categoria degli Australian Open 2021. Le due atlete, dopo aver battuto in due set 6-1 6-3 all’esordio le cinesi Yingying Duang e Saisai Zhen e aver sconfitto al secondo turno 6-4, 2-6, 6-3 la tedesca Mona Barthel e l’altra cinese Lin Zhu, agli ottavi hanno avuto la meglio per 6-4, 6-3 sulla coppia formata dalla russa Anna Kalinskaya e dalla slovacca Viktoria Kuzmova, numero sei del seeding. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) La tennista azzurra Martina, insieme alla sua compagna di, la serba Aleksandra, stacca il pass per idi finale di categoria degli. Le due atlete, dopo aver battuto in due set 6-1 6-3 all’esordio le cinesi Yingying Duang e Saisai Zhen e aver sconfitto al secondo turno 6-4, 2-6, 6-3 la tedesca Mona Barthel e l’altra cinese Lin Zhu, agli ottavi hanno avuto la meglio per 6-4, 6-3 sulla coppia formata dalla russa Anna Kalinskaya e dalla slovacca Viktoria Kuzmova, numero sei del seeding. SportFace.

