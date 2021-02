Astoria – La Ferrovia degli Animali | la recensione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 febbraio 2021) La terra diè in forte espansione. Città, fabbriche e ferrovie stanno nascendo. Sarà grazie ad intrepidi uomini d’affari che, curando la produzione di materie prime, cavalcheranno l’Era d’Oro die costruiranno la loro fortuna. Ma solo uno sarà il Magnate più grande di tutti. In– La, 2-5 giocatori costruiranno il proprio impero sul denaro ricavato dalla produzione e vendita di materie prime. Denaro che reinvestiranno nella costruzione di edifici per la comunità e nelle nuove ferrovie. Alla fine della partita, chi avrà ottenuto più punti vittoria sarà il vincitore. La scatola di– Photo Credit: Sabrina Podda.è un gioco competitivo edito in Italia da Pendragon Game Studio, che ringraziamo ...