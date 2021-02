Serie A, Napoli-Juventus: Gattuso votato all’attacco, Pirlo sceglie Morata con CR7. Le formazioni ufficiali (Di sabato 13 febbraio 2021) Tutto pronto al "Diego Armando Maradona" per il big match, Napoli-Juventus.La gara con fischio d'inizio alle ore 18.00 sarà valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Gattuso senza Demme ha optato a sorpresa per un Napoli super-offensivo, con Politano, Insigne e Lozano alle spalle di Osimhen. Il Tencico della Juventus, Andrea Pirlo sceglie di schierare Morata dal primo minuto, al posto di Kulusevski.Di seguito le formazioni ufficiali.Napoli (4-2-3-1) - Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano, Osimhen.Juventus (4-4-2) - Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 febbraio 2021) Tutto pronto al "Diego Armando Maradona" per il big match,.La gara con fischio d'inizio alle ore 18.00 sarà valida per la ventiduesima giornata diA.senza Demme ha optato a sorpresa per unsuper-offensivo, con Politano, Insigne e Lozano alle spalle di Osimhen. Il Tencico della, Andreadi schieraredal primo minuto, al posto di Kulusevski.Di seguito le(4-2-3-1) - Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano, Osimhen.(4-4-2) - Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, ...

