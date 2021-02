Roma, rinnovi e cessioni: l'agenda di Pinto (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma - L'agenda di Tiago Pinto resta fittissima. In questi giorni a Trigoria il ballottaggio Dzeko - Borya Mayoral ha calamitato l'attenzione generale, ma il dirigente portoghese prosegue il suo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 13 febbraio 2021)- L'di Tiagoresta fittissima. In questi giorni a Trigoria il ballottaggio Dzeko - Borya Mayoral ha calamitato l'attenzione generale, ma il dirigente portoghese prosegue il suo ...

sportli26181512 : #Roma, rinnovi e cessioni: l’agenda di Pinto: Il dirigente portoghese continua il suo mandato esplorativo con i div… - infoitsport : Dzeko rivuole la fascia e un posto da titolare, Zaniolo può tornare a correre. La Roma lavora ai rinnovi (ASCOLTA I… - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ? #Donnarumma, che richiesta: vuole 10 milioni a stagione! ?? Lite in #Lega per i diritt… - infoitsport : Roma, si lavora ai rinnovi: in pole Veretout, ma la lista è lunga - Bolpa88 : @tcarapezza @AscioneMauri @manoACM1899 Per questo iniziare subito i rinnovi del presidente roma ecc -

Ultime Notizie dalla rete : Roma rinnovi Roma, rinnovi e cessioni: l'agenda di Pinto

ROMA - L'agenda di Tiago Pinto resta fittissima. In questi giorni a Trigoria il ballottaggio Dzeko - Borya Mayoral ha calamitato l'attenzione generale, ma il dirigente portoghese prosegue il suo ...

Napoli - Juve al cardiopalma e Milan in visita allo Spezia

... che vedranno i rossoneri affrontare Inter e Roma in campionato e la doppia sfida con la Stella ... A disturbare un po' l'ambiente c'è invece la questione rinnovi, con i casi Donnarumma e Calhanoglu ...

Roma, rinnovi e cessioni: l’agenda di Pinto Corriere dello Sport.it Roma, rinnovi e cessioni: l’agenda di Pinto

ROMA - L’agenda di Tiago Pinto resta fittissima. In questi giorni a Trigoria il ballottaggio Dzeko-Borya Mayoral ha calamitato l’attenzione generale, ma il dirigente portoghese prosegue il suo mandato ...

Presentati 30 nuovi bus IVECO per la flotta Atac

2' di lettura 12/02/2021 - Saranno presto in circolazione i primi nuovi bus IVECO-Indcar acquistati da Atac e da Roma Capitale per proseguire con il rinnovo della flotta. Venerdì la Sindaca di Roma, V ...

- L'agenda di Tiago Pinto resta fittissima. In questi giorni a Trigoria il ballottaggio Dzeko - Borya Mayoral ha calamitato l'attenzione generale, ma il dirigente portoghese prosegue il suo ...... che vedranno i rossoneri affrontare Inter ein campionato e la doppia sfida con la Stella ... A disturbare un po' l'ambiente c'è invece la questione, con i casi Donnarumma e Calhanoglu ...ROMA - L’agenda di Tiago Pinto resta fittissima. In questi giorni a Trigoria il ballottaggio Dzeko-Borya Mayoral ha calamitato l’attenzione generale, ma il dirigente portoghese prosegue il suo mandato ...2' di lettura 12/02/2021 - Saranno presto in circolazione i primi nuovi bus IVECO-Indcar acquistati da Atac e da Roma Capitale per proseguire con il rinnovo della flotta. Venerdì la Sindaca di Roma, V ...