Pupo attacca Tommaso Zorzi al GF Vip per un “conflitto d’interessi”? Il retroscena sull’agenzia

(Di sabato 13 febbraio 2021) Nel corso della penultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì sera,ha “to”provocando la reazione del rampollo milanese. Gabriele Parpiglia via Giornalettismo ha svelato alcuni dettagli fino ad ora inediti.per un “”? Nella scorsa puntata, l’opinionista del Grande Fratello Vip, ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

PazzeskaMilano2 : @EleFerrari2 @QuiMediaset_it Chiedi alla sua agenzia che tra l’altro è la stessa di Pupo di cui prima faceva parte… - MarescaFulvia : RT @blogtivvu: Pupo attacca Tommaso Zorzi al #GFVip per un “conflitto d’interessi”? Il retroscena sull’agenzia #TZVip - blogtivvu : Pupo attacca Tommaso Zorzi al #GFVip per un “conflitto d’interessi”? Il retroscena sull’agenzia #TZVip - greatb312 : ??????AEREO A TOMMY: PUPO TI ATTACCA XCHÈ DELLA STESSA AGENZIA DI GIULIA?????? #TZVIP - Vannina89 : Tommaso noi, purtroppo, lo sappiamo... Sappiamo perché Pupo ti attacca. Ps. Comunque capisco le strategie ma già f… -

Ultime Notizie dalla rete : Pupo attacca

Tommaso Zorzi per un "conflitto d'interessi"? Nella scorsa puntata, l'opinionista del Grande Fratello Vip, ha attaccato duramente Tommaso Zorzi in difesa di Giulia Salemi. L'...Dayane Mello, invece, si schiera dalla parte della Ruta e parla di 'strategia' così come fa in studio anche, che trova Zorzi e Stefania die grandi giocatori. (Aggiornamento di Anna Montesano) ...Pupo attacca Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip per un “conflitto d’interessi”? Il retroscena sull’agenzia in comune con Giulia Salemi.Maria Teresa Ruta eliminata dal Grande Fratello vip 2020? Furiosa con Tommaso Zorzi e Francesco Oppini attacca, aveva solo una maschera? Sogna la ...