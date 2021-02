Murray-Marchenko in tv: data, orario, canale e diretta streaming Challenger Biella 2021 (Di sabato 13 febbraio 2021) Andy Murray sfiderà Illya Marchenko, in occasione della finale del Challenger di Biella 1 2021. Il britannico ha superato Maximilian Marterer, Gian Marco Moroni, Blaz Rola e Mathias Bourgue e ha raggiunto l’ultimo atto del torneo perdendo soltanto 1 set. Medesima statistica valida anche per l’ucraino, superiore a Martin Klizan, Luca Vanni, Lorenzo Giustino e Federico Gaio. Il match andrà in scena domenica 14 febbraio, a partire dalle ore 16.30, al PalaPajetta Court. La diretta televisiva non sarà garantita da alcune emittente televisiva italiana, ma sarà possibile seguire l’incontro su Challenger Tv. In alternativa, Sportface.it offrirà ai propri lettori aggiornamenti, approfondimenti e highlights post-partita. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Andysfiderà Illya, in occasione della finale deldi. Il britannico ha superato Maximilian Marterer, Gian Marco Moroni, Blaz Rola e Mathias Bourgue e ha raggiunto l’ultimo atto del torneo perdendo soltanto 1 set. Medesima statistica valida anche per l’ucraino, superiore a Martin Klizan, Luca Vanni, Lorenzo Giustino e Federico Gaio. Il match andrà in scena domenica 14 febbraio, a partire dalle ore 16.30, al PalaPajetta Court. Latelevisiva non sarà garantita da alcune emittente televisiva italiana, ma sarà possibile seguire l’incontro suTv. In alternativa, Sportface.it offrirà ai propri lettori aggiornamenti, approfondimenti e highlights post-partita. SportFace.

