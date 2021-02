Incidente sull’autostrada A32, coinvolti 25 veicoli (Di sabato 13 febbraio 2021) L’Incidente è avvenuto questa mattina lungo l’A32 Torino-Bardonecchia. La causa sarebbe il manto stradale ghiacciato. Incidente Torino-Bardonecchia L’Incidente lungo l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia nel territorio di Salbertrand, poco prima dell’ingresso della galleria Serre La Voute. Due morti e numerosi feriti il bilancio. A causare l’Incidente, che ha coinvolto ben 25 veicoli, sarebbe stato il fondo stradale ghiacciato a causa della neve. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Susa e il personale 118 per le cure del caso agli automobilisti feriti ed alle persone decedute. L’autostrada è stata chiusa in direzione Bardonecchia: l’uscita, fino al termine dell’emergenza, sarà a Susa. LEGGI TUTTA L’ATTUALITA’ SEGUICI SU FACEBOOK L'articolo proviene da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) L’è avvenuto questa mattina lungo l’A32 Torino-Bardonecchia. La causa sarebbe il manto stradale ghiacciato.Torino-Bardonecchia L’lungo l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia nel territorio di Salbertrand, poco prima dell’ingresso della galleria Serre La Voute. Due morti e numerosi feriti il bilancio. A causare l’, che ha coinvolto ben 25, sarebbe stato il fondo stradale ghiacciato a causa della neve. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Susa e il personale 118 per le cure del caso agli automobilisti feriti ed alle persone decedute. L’autostrada è stata chiusa in direzione Bardonecchia: l’uscita, fino al termine dell’emergenza, sarà a Susa. LEGGI TUTTA L’ATTUALITA’ SEGUICI SU FACEBOOK L'articolo proviene da ...

emergenzavvf : ?? Intervento in atto sull'autostrada #A32 #Torino - Bardonecchia al km 52 per un incidente stradale con 25 veicoli… - Virus1979C : RT @emergenzavvf: ?? Intervento in atto sull'autostrada #A32 #Torino - Bardonecchia al km 52 per un incidente stradale con 25 veicoli convol… - letteraemme_ : Incidente sull’autostrada A-18, un’auto si ribalta - _Marco2808 : RT @emergenzavvf: ?? Intervento in atto sull'autostrada #A32 #Torino - Bardonecchia al km 52 per un incidente stradale con 25 veicoli convol… - Vivodisogniebas : RT @emergenzavvf: ?? Intervento in atto sull'autostrada #A32 #Torino - Bardonecchia al km 52 per un incidente stradale con 25 veicoli convol… -

