Governo: verso assemblea congiunta M5S con Crimi, Licheri 'restiamo uniti' (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Il Governo Draghi terremota il M5S. Oggi, per frenare il malessere interno ai gruppi parlamentari, ci sarà un'assemblea congiunta, non ancora convocata ufficialmente anche se lo sarà nelle prossime ore. Ad informare i senatori, il capogruppo Ettore Licheri, anche perché ieri il capo politico Vito Crimi avrebbe inevaso, raccontano alcuni senatori all'Adnkronos, la richiesta del direttivo di una riunione urgente. Poco fa, un messaggio inviato dai Licheri ai colleghi sembra gettare acqua sul fuoco. Licheri riconosce che "c'è delusione, frustrazione e incertezza" e le ragioni sono comprensibili. "Ma il momento impone di mantenere la calma. Sapere dell'ordine del capo politico di non fare riunioni a camere separate prima della fine di questa fase ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - IlDraghi terremota il M5S. Oggi, per frenare il malessere interno ai gruppi parlamentari, ci sarà un', non ancora convocata ufficialmente anche se lo sarà nelle prossime ore. Ad informare i senatori, il capogruppo Ettore, anche perché ieri il capo politico Vitoavrebbe inevaso, raccontano alcuni senatori all'Adnkronos, la richiesta del direttivo di una riunione urgente. Poco fa, un messaggio inviato daiai colleghi sembra gettare acqua sul fuoco.riconosce che "c'è delusione, frustrazione e incertezza" e le ragioni sono comprensibili. "Ma il momento impone di mantenere la calma. Sapere dell'ordine del capo politico di non fare riunioni a camere separate prima della fine di questa fase ...

