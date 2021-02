Governo: moglie pescatore sequestrato, 'errore riconferma Di Maio, dal M5S solo passerella' (Di sabato 13 febbraio 2021) Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - "Hanno riconfermato Di Maio come ministro dimenticando la vicenda drastica dei 18 pescatori di Mazara. Hanno dimenticato che il ministro Di Maio ha permesso ad un altro Governo, non riconosciuto, di trattare i nostri uomini peggio degli animali e andando a stringere loro la mano. Hanno dimenticato che il ministro stesso ha dichiarato che sapeva quello che mangiavano i nostri uomini, quando loro stessi non lo sapevano, hanno dimenticato che il ministro ha dichiarato che arrivavano le medicine quando non era vero. Uno dei pescatori stava perdendo la vita". E' lo sfogo di Cristina Amabilino, la moglie di Bernardo Salvo, uno dei 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati a settembre in Libia e liberati solo poco prima di Natale. "Hanno dimenticato che sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - "Hannoto Dicome ministro dimenticando la vicenda drastica dei 18 pescatori di Mazara. Hanno dimenticato che il ministro Diha permesso ad un altro, non riconosciuto, di trattare i nostri uomini peggio degli animali e andando a stringere loro la mano. Hanno dimenticato che il ministro stesso ha dichiarato che sapeva quello che mangiavano i nostri uomini, quando loro stessi non lo sapevano, hanno dimenticato che il ministro ha dichiarato che arrivavano le medicine quando non era vero. Uno dei pescatori stava perdendo la vita". E' lo sfogo di Cristina Amabilino, ladi Bernardo Salvo, uno dei 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati a settembre in Libia e liberatipoco prima di Natale. "Hanno dimenticato che sono ...

