Governo | Fidanza Fdi | ' maggioranza a trazione giallorossa | vita difficile per ministri Fi-Lega'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "La squadra dei ministri conferma purtroppo i timori e i dubbi di Fratelli d'Italia. Non serviva scomodare Mario Draghi, impedendo agli italiani di votare, per avere un Governo così: inquietante continuità con il fallimentare Conte 2, prevalenza della sinistra sia tra i politici che tra i presunti tecnici, logica cencelliana per soddisfare gli appetiti dei partiti e persino delle correnti del Pd". Lo afferma il capodelegazione di Fratelli d'Italia-Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza. "In bocca al lupo ai ministri di centrodestra, che certamente non avranno vita facile con una maggioranza a trazione giallorossa. Per il resto bene che finalmente sia stata recepita la storica richiesta di Fdi"

