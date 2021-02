Emma Marrone e la dedica al suo primo grande amore: da lacrime (Di sabato 13 febbraio 2021) Emma Marrone e la dichiarazione da lacrime al suo primo grande amore: parole mature, che colpiscono al cuore Emma e Francesco MarroneEmma Marrone è una cantante italiana molto conosciuta ed apprezzata, di origine salentina vanta oramai la bellezza di milioni e milioni di fan. Il suo pubblico è affezionatissimo ad Emma sia artisticamente che personalmente. Nonostante le innumerevoli vittorie collezionate dalla cantautrice, i premi ricevuti e le migliaia di dischi venduti nel corso della sua carriera, il suo più grande successo resta sempre la sua famiglia. Quest’ultima infatti è sempre pronta a stringersi intorno alla cantante, nei bei e nei brutti momenti hanno sempre ... Leggi su kronic (Di sabato 13 febbraio 2021)e la dichiarazione daal suo: parole mature, che colpiscono al cuoree Francescoè una cantante italiana molto conosciuta ed apprezzata, di origine salentina vanta oramai la bellezza di milioni e milioni di fan. Il suo pubblico è affezionatissimo adsia artisticamente che personalmente. Nonostante le innumerevoli vittorie collezionate dalla cantautrice, i premi ricevuti e le migliaia di dischi venduti nel corso della sua carriera, il suo piùsuccesso resta sempre la sua famiglia. Quest’ultima infatti è sempre pronta a stringersi intorno alla cantante, nei bei e nei brutti momenti hanno sempre ...

MasulloGiorgio : @AmorosoOF @michele_bravi ma grazie a voi che siete riusciti a trovare un pezzo di cuore come me alessandra amoroso ed Emma marrone - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Ninna . . . @MarroneEmma ???????? Emma Marrone Digli se ti trovi per puro caso davanti a chi sai e conosci digli che merli… - GuitarDaniele : Ninna . . . @MarroneEmma ???????? Emma Marrone Digli se ti trovi per puro caso davanti a chi sai e conosci digli che… - GammaStereoRoma : Emma Marrone - 1 2 3 - Gandan86 : @fareman5 Emma Marrone! -