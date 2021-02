E ora Fido può farsi capire

Leggi su panorama

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il collare psicologo che rivela quando il cane è felice o triste in base al suo modo di abbaiare, la porta con la fessura apribile se il cucciolo vuole uscire a fare i bisogni, il robot aspirapolvere capace di tenere d'occhio il gatto e pulire la casa non appena sporca. «Pet tech», tecnologia a quattro zampe: i gadget più evoluti per viziare le bestiole domestiche. Per i padroni più innamorati, sono un'accozzaglia d'insulsaggini. Non per scetticismo, per una convinzione inscalfibile: già da soli sannoal volo urgenze, lagnanze ed esigenze dei loro amici pelosi attraverso un lampo nello sguardo, un abbozzo di ringhio, una sfumatura di miagolio. Non hanno bisogno di traduttori simultanei di versi ferini, guinzagli evoluti, ciotole smart. Per tutti gli altri, per quegli umani accecati dalla smania di coccolare i loro quadrupedi domestici, gli strumenti tecnologici ...