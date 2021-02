Como sotto l'assedio dei cinghiali: si mobilita il Prefetto (Di sabato 13 febbraio 2021) Como, 13 febbraio 2021 - Fanno paura i branchi di cinghiali che spinti dalla fame e dal freddo sono arrivati ad avventurarsi nella periferia della città . L'allarme di automobilisti e residenti, che ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 13 febbraio 2021), 13 febbraio 2021 - Fanno paura i branchi diche spinti dalla fame e dal freddo sono arrivati ad avventurarsi nella periferia della città . L'allarme di automobilisti e residenti, che ...

L'allarme di automobilisti e residenti, che più volte in questi giorni hanno avuto contatti ravvicinati con gli ungulati, è stato raccolto dal prefetto di Como, Andrea Polichetti , che ha concordato ...

