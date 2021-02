Chi è Deddy di Amici 20? Età, vita privata e Instagram (Di sabato 13 febbraio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Deddy, cantante di Amici 20, dall’età, al percorso nel talent show, a dove seguirlo sui social e Instagram. Chi è Deddy Nome e Cognome: Dennis Rizzi (in arte Deddy)Data di nascita: 30 maggio 2001Luogo di Nascita: TorinoEtà: 19 anniAltezza: 180 cmPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: GemelliProfessione: cantanteFidanzato: informazione non disponibileFigli: Deddy non ha figliTatuaggi: nessun tatuaggio L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, cantante di20, dall’età, al percorso nel talent show, a dove seguirlo sui social e. Chi èNome e Cognome: Dennis Rizzi (in arte)Data di nascita: 30 maggio 2001Luogo di Nascita: TorinoEtà: 19 anniAltezza: 180 cmPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: GemelliProfessione: cantanteFidanzato: informazione non disponibileFigli:non ha figliTatuaggi: nessun tatuaggio L'articolo proviene da Novella 2000.

