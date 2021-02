Australian Open 2021: programma, orari e ordine di gioco di domenica 14 febbraio (Di sabato 13 febbraio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 14 febbraio agli Australian Open 2021. Si gioca la prima parte di incontri del quarto turno, ovvero quelli della parte alta del tabellone. Sul campo centrale, nell’ultimo incontro della sessione serale, Novak Djokovic affronterà Milos Raonic. Tanti gli incontri interessanti, tra cui le sfide femminili Muguruza-Osaka, Sabalenka-S.Williams e Swiatek-Halep, ma anche l’incontro tra Thiem e Dimitrov. Nessun italiano in campo. IL programma COMPLETO Rod Laver Arena dalle ore 1 italiane – Muguruza vs Osaka non prima delle ore 3 italiane – Sabalenka vs S.Williams non prima delle ore 5 italiane – Thiem vs Dimitrov non prima delle ore 9 italiane – Swiatek vs Halep a seguire ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Il, glie l’didi14agli. Si gioca la prima parte di incontri del quarto turno, ovvero quelli della parte alta del tabellone. Sul campo centrale, nell’ultimo incontro della sessione serale, Novak Djokovic affronterà Milos Raonic. Tanti gli incontri interessanti, tra cui le sfide femminili Muguruza-Osaka, Sabalenka-S.Williams e Swiatek-Halep, ma anche l’incontro tra Thiem e Dimitrov. Nessun italiano in campo. ILCOMPLETO Rod Laver Arena dalle ore 1 italiane – Muguruza vs Osaka non prima delle ore 3 italiane – Sabalenka vs S.Williams non prima delle ore 5 italiane – Thiem vs Dimitrov non prima delle ore 9 italiane – Swiatek vs Halep a seguire ...

Eurosport_IT : Medvedev si complica la vita, avanti solo al quinto set ?????????? #EurosportTENNIS | #AO2021 - sportface2016 : #AustralianOpen 2021: programma, orari e ordine di gioco di domenica 14 febbraio - Eurosport_IT : Il derby ceco è di Muchova, Pliskova è fuori ???????? #EurosportTENNIS | #AO2021 - Eurosport_IT : Tornano in campo gli azzurri, tocca a Berrettini e Fognini ?? Segui in diretta tutti i match del day 6 di Australia… - infoitsport : Australian Open 2021, Novak Djokovic da campione oltre il dolore: vittoria in cinque set contro Taylor Fritz -