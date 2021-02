Al via il Governo Draghi, "Uniti per il rilancio" (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - L'era Draghi parte all'insegna della sobrietà e del rispetto rigoroso delle norme anti Covid. Il Governo giura nelle mani del presidente della Repubblica, uno a uno sfilano davanti a Sergio Mattarella i 23 ministri che compongono la squadra che affiancherà il presidente del Consiglio, a cui Mario Draghi chiede subito "coesione" e "unita'", con l'obiettivo di "mettere in sicurezza il Paese", spiegando che il suo sarà un Governo "ambientalista". Una cerimonia senza fuori programma, poco spazio alle emozioni, nessun parente che si commuove o immortala immagini ricordo. Dopo la lettura della formula di rito, è il momento della foto nella Sala dei Corazzieri: solo per l'attimo del click i ministri possono togliere la mascherina, ma il distanziamento è rispettato alla lettera. Poi tutti a Palazzo Chigi per il ... Leggi su agi (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - L'eraparte all'insegna della sobrietà e del rispetto rigoroso delle norme anti Covid. Ilgiura nelle mani del presidente della Repubblica, uno a uno sfilano davanti a Sergio Mattarella i 23 ministri che compongono la squadra che affiancherà il presidente del Consiglio, a cui Mariochiede subito "coesione" e "unita'", con l'obiettivo di "mettere in sicurezza il Paese", spiegando che il suo sarà un"ambientalista". Una cerimonia senza fuori programma, poco spazio alle emozioni, nessun parente che si commuove o immortala immagini ricordo. Dopo la lettura della formula di rito, è il momento della foto nella Sala dei Corazzieri: solo per l'attimo del click i ministri possono togliere la mascherina, ma il distanziamento è rispettato alla lettera. Poi tutti a Palazzo Chigi per il ...

