The Dissident, la recensione: il delitto Khashoggi e il J'accuse contro la politica in un potente documentario (Di venerdì 12 febbraio 2021) La recensione di The Dissident, potente documentario che ricostruisce l'assassinio del regista Jamal Khashoggi mettendo in luce le responsabilità del regime saudita e la sua sistematica oppressione dei diritti umani. Jamal Khashoggi si riteneva un riformista e un sostenitore del regime saudita per cui aveva lavorato per 30 anni. Come rivela la recensione di The Dissident, documentario del premio Oscar Bryan Fogel, Jamal Khashoggi è diventato un Dissidente nel momento in cui ha scelto di non tacere di fronte alla stretta nella libertà di parola e alla volontà di mettere a tacere le voci critiche che ha coinciso con la scalata al potere da parte del principe Mohammad bin Salman, ambizioso accentratore che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ladi Theche ricostruisce l'assassinio del regista Jamalmettendo in luce le responsabilità del regime saudita e la sua sistematica oppressione dei diritti umani. Jamalsi riteneva un riformista e un sostenitore del regime saudita per cui aveva lavorato per 30 anni. Come rivela ladi Thedel premio Oscar Bryan Fogel, Jamalè diventato une nel momento in cui ha scelto di non tacere di fronte alla stretta nella libertà di parola e alla volontà di mettere a tacere le voci critiche che ha coinciso con la scalata al potere da parte del principe Mohammad bin Salman, ambizioso accentratore che ...

TizianaFerrario : Oggi vedo The Dissident sulla piattaforma - ShabirMahar13 : RT @TizianaFerrario: Oggi vedo The Dissident sulla piattaforma - antobon2 : RT @TizianaFerrario: Oggi vedo The Dissident sulla piattaforma - miocinemasocial : RT @mymovies: The Dissident, il trailer italiano del film. Da oggi su MioCinema #TheDissident @miocinemasocial - alaskaHQ : @miocinemasocial per favore controllate il caricamento di The Dissident - a parte mille problemi di sinc fra audio… -