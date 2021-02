Startup, con Estay obiettivo rivoluzione affitti vacanza in Sardegna (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Labitalia) - Si chiama Estay e promette di rivoluzionare l'universo degli affitti in Sardegna. Un progetto nato a giugno 2018 da cinque ragazzi, Enrico Bertini, Nicola Sabiu e Giovanni Molinari, con un Master in Five Stars Hotel Management alla Luiss Business School e diverse esperienze in importanti realtà di hotellerie, Michelangelo Soru e Giada Orrù, laureati a Cagliari e con un altro percorso imprenditoriale alle spalle. In Sardegna le seconde case sono circa 300.000, che potrebbero generare un fatturato fino a 6 miliardi di euro e la mission dei cinque fondatori è proprio quella di rendere il turismo delle seconde case più organizzato, sostenibile e attrattivo. Estay nasce, infatti, dall'esigenza di migliorare la gestione delle strutture ricettive di qualsiasi tipo, scardinando il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Labitalia) - Si chiamae promette di rivoluzionare l'universo degliin. Un progetto nato a giugno 2018 da cinque ragazzi, Enrico Bertini, Nicola Sabiu e Giovanni Molinari, con un Master in Five Stars Hotel Management alla Luiss Business School e diverse esperienze in importanti realtà di hotellerie, Michelangelo Soru e Giada Orrù, laureati a Cagliari e con un altro percorso imprenditoriale alle spalle. Inle seconde case sono circa 300.000, che potrebbero generare un fatturato fino a 6 miliardi di euro e la mission dei cinque fondatori è proprio quella di rendere il turismo delle seconde case più organizzato, sostenibile e attrattivo.nasce, infatti, dall'esigenza di migliorare la gestione delle strutture ricettive di qualsiasi tipo, scardinando il ...

Ultime Notizie dalla rete : Startup con FCA a lavoro sull'auto volante entro il 2023

Infatti, da poche settimane, il gruppo FCA ha siglato un accordo con la startup Acer Aviation per lo sviluppo di un' auto volante con decollo verticale, che prende il nome di " eVTOL ", che dovrebbe ...

Baidu lancerà una compagnia specializzata in IA

...La forte dipendenza da fornitori stranieri è stata messa in luce dalla guerra commerciale con gli ... CNBC rileva che il gigante tecnologico Tencent ha recentemente investito in una startup di chip IA, ...

Coltivare in verticale: la sfida di due mantovani porta l’agricoltura in città

Startup con sede a Bagnolo San Vito testa 100 varietà: dai mini cavoli alla rucola che sa di wasabi. La resa per ettaro è 350 volte quella in campo aperto ...

