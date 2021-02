Salcedo | “Avevo promesso la vittoria a mio figlio Odio perdere e spero in una rivincita”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Carlosha condiviso la delusione della finale persa col Bayern dal suo Tigres attraverso i social: “Uno lavora per vincere! Chiedo perdono prima di tutto a mia moglie e a mioai qualifatto una promessa che non è stata mantenuta. E poi ai tifosi e al mio Paese.questa sensazione died è la stessa del mondiale.che il calcio mi dia la possibilità di una”. Uno trabaja para ganar! Perdón primero a mi esposa e hijo que les hice una promesa y eso falle segundo a la afición y a mi país,esta sensación de perder y es la misma sensación de el mundial. Esperare que el fútbol me brinde otra revancha.https://t.co/d5qXApo4DS — Carlos(@Cjr) February 11, ...

