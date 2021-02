Roma, bancarotta fraudolenta e truffa aggravata: arrestato noto imprenditore (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un noto imprenditore Romano di 55 anni è stato rintracciato e arrestato a nella Capitale dai Carabinieri della Stazione Roma San Pietro. bancarotta fraudolenta e truffa aggravata: arrestato noto imprenditore Nei suoi confronti pendeva un provvedimento di carcerazione – emesso il 9 febbraio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano – in ordine ad un cumulo pene scaturito da una serie di condanne per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e falsità materiale commessi nel capoluogo lombardo tra il 2014 e il 2015 e deve scontare una pena complessiva di 6 anni e 11 mesi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Unno di 55 anni è stato rintracciato ea nella Capitale dai Carabinieri della StazioneSan Pietro.Nei suoi confronti pendeva un provvedimento di carcerazione – emesso il 9 febbraio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano – in ordine ad un cumulo pene scaturito da una serie di condanne pere falsità materiale commessi nel capoluogo lombardo tra il 2014 e il 2015 e deve scontare una pena complessiva di 6 anni e 11 mesi di ...

