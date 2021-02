Manuela Arcuri a “La Confessione”: «Ménage à trois con Berlusconi? Ecco la verità» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Manuela Arcuri in un’intervista rilasciata al giornalista Peter Gomez nel talk show ‘La Confessione’, in onda sul NOVE oggi venerdì 12 febbraio, è tornata a parlare del rapporto con l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. L’attrice ha smentito categoricamente le ricostruzioni emerse dalle intercettazioni, risalenti al gennaio 2009, ma uscite sui giornali due anni dopo. leggi anche l’articolo —> Manuela Arcuri Instagram, lo scatto da piccola con sua madre commuove i fan: «Quanta dolcezza!» Ospite da Peter Gomez Manuela Arcuri fa un salto nel passato: il volto noto bolla come false le ricostruzioni emerse dalle intercettazioni, risalenti al gennaio 2009, ma divulgate dai giornali nel settembre 2011. Quelle secondo cui Gianpi (Tarantini, ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 febbraio 2021)in un’intervista rilasciata al giornalista Peter Gomez nel talk show ‘La’, in onda sul NOVE oggi venerdì 12 febbraio, è tornata a parlare del rapporto con l’ex presidente del Consiglio Silvio. L’attrice ha smentito categoricamente le ricostruzioni emerse dalle intercettazioni, risalenti al gennaio 2009, ma uscite sui giornali due anni dopo. leggi anche l’articolo —>Instagram, lo scatto da piccola con sua madre commuove i fan: «Quanta dolcezza!» Ospite da Peter Gomezfa un salto nel passato: il volto noto bolla come false le ricostruzioni emerse dalle intercettazioni, risalenti al gennaio 2009, ma divulgate dai giornali nel settembre 2011. Quelle secondo cui Gianpi (Tarantini, ...

