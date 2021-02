M5S, compagni addio: Di Battista se ne va e sbatte la porta. “Stavolta non ce la faccio” (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’addio di Di Battista dà il colpo di grazia al M5S. «Stavolta non ce la faccio». La scissione è alle porte. L’uscita di Di Battista infligge l’ultimo colpo al M5S già al tappeto. Per stessa ammissione dell’ex eminenza grigia di attivisti e dissidenti, non c’è più spazio di manovra. Lui, il “Che di Roma nord”, «non ce la fa più». E come un amante tradito. Ferito nell’orgoglio e deluso dalle tante promesse disattese, abbandona il Movimento 5 stelle e se ne va. Lo strappo dei giorni scorsi culmina ieri sera in un interminabile addio. Annunciato. Ribadito. Ufficializzato infine con un video-messaggio postato sui suoi profili social dalla didascalia emblematica: “A riveder le stelle”. In cui, come in ogni separazione che si rispetti, le parole tradiscono emozione ma anche la convinzione ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’di Didà il colpo di grazia al M5S. «non ce la». La scissione è alle porte. L’uscita di Diinfligge l’ultimo colpo al M5S già al tappeto. Per stessa ammissione dell’ex eminenza grigia di attivisti e dissidenti, non c’è più spazio di manovra. Lui, il “Che di Roma nord”, «non ce la fa più». E come un amante tradito. Ferito nell’orgoglio e deluso dalle tante promesse disattese, abbandona il Movimento 5 stelle e se ne va. Lo strappo dei giorni scorsi culmina ieri sera in un interminabile. Annunciato. Ribadito. Ufficializzato infine con un video-messaggio postato sui suoi profili social dalla didascalia emblematica: “A riveder le stelle”. In cui, come in ogni separazione che si rispetti, le parole tradiscono emozione ma anche la convinzione ...

