LIVE Tour de la Provence, tappa di oggi in DIRETTA: 2’20” di vantaggio per i cinque fuggitivi. Pioggia sulla corsa (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04 Adesso ci troviamo in un tratto di leggerissima discesa. 15.01 La fuga si sta avvicinando allo sprint intermedio di Gréoux-les-Bains. 14.58 Gruppo allungatissimo e pilotato dalla Deceuninck davanti alla UAE Team Emirates di Matteo Trentin, uno dei favoriti del giorno. 14.53 Il vantaggio della fuga sembra essersi assestato a 2’40”. 14.49 Tantissimo freddo sulla corsa. Soltanto 6°. 14.44 Grandissima collaborazione tra i cinque fuggitivi. 14.39 Immenso il lavoro della Deceuninck-Quick Step del leader della corsa Davide Ballerini. Lo squadrone belga non ha mai mollato la testa del gruppo. 14.35 Ancora pioggia sulla corsa quando ci troviamo a 80 km dalla ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.04 Adesso ci troviamo in un tratto di leggerissima discesa. 15.01 La fuga si sta avvicinando allo sprint intermedio di Gréoux-les-Bains. 14.58 Gruppo allungatissimo e pilotato dalla Deceuninck davanti alla UAE Team Emirates di Matteo Trentin, uno dei favoriti del giorno. 14.53 Ildella fuga sembra essersi assestato a 2’40”. 14.49 Tantissimo freddo. Soltanto 6°. 14.44 Grandissima collaborazione tra i. 14.39 Immenso il lavoro della Deceuninck-Quick Step del leader dellaDavide Ballerini. Lo squadrone belga non ha mai mollato la testa del gruppo. 14.35 Ancora piquando ci troviamo a 80 km dalla ...

Negramaro : Vi ricordate ancora l’emozione dei live? Noi siamo impazienti di ritrovarvi tutti! #ContattoTour sta arrivando, i b… - GerardoJGrasso : 2022. Britney si riprende la propria vita, sposa quel fregno del fidanzato sforna un nuovo album super pop e torna… - youholdmeup : RT @svnflowhar: dopo il No Shame Tour ho bisogno dell'album 'No Shame tour live' - svnflowhar : dopo il No Shame Tour ho bisogno dell'album 'No Shame tour live' - zazoomblog : LIVE Tour de la Provence tappa di oggi in DIRETTA: Deceuninck-Quick Step contro tutti! Attenzione a Ciccone e Mosco… -