La missione impossibile di Cartabia | la prof che ascolta i Metallica e deve riformare la giustizia

(Di venerdì 12 febbraio 2021) «Laal posto di Bonafede è come sostituire Gigi D’Alessio con i Pink Floyd», scrive qualcuno su Twitter. I gusti musicali non si discutono, ma l’avvicendamento imposto dal premier Mario Draghi al Ministero dellafa rumore. Più che discontinuità, c’è un abisso. Quantomeno sulilo del Guardasigilli. Dall’avvocato “manettaro” alla costituzionalista cattolica attenta ai diritti dei detenuti. Lui le cuffie da deejay esibite in gioventù nelle discoteche di Mazara del Vallo, lei gli AirPods con cuimentre fa jogging. Due rette parallele che tutt’al più si sfioreranno per il passaggio di consegne. La nuova inquilina di Via Arenula si chiama Marta, ha 57 anni, è cresciuta tra Milano e Varese. Esperta di diritto comunitario e diritti ...

CentiTiberio : @genx52 @Dragonf61722680 Vedrai che sarà una missione impossibile mettere in comune accordo Lega, con IV, FI, PD e… - Claudia03801379 : @SaraBoooh Magari se ci riesce ma con il clan di Dayane sarà una missione impossibile ?? - DavideRonni : @65_virna @SoniaLaVera Chi lo vuole adottare? Mi sembra una missione impossibile! - Digione_79 : @PieroLadisa Bisognerebbe avere il coraggio di tenere fuori i costruttori dai processi decisionali. Una specie di missione impossibile. - diunito : #rassegnastampa Da @FridaUnito : 'Un giorno indimenticabile al museo. Missione impossibile?' della nostra @krtstgc… -

Ultime Notizie dalla rete : missione impossibile

Sport Mediaset

Risultato a sorpresa al Picco? Difficile, ma non. Spezia - Milan: la diretta minuto per ... contro due avversari dalla condizione atletica a dir poco brillante:davvero proibitiva..Ora sta diventando una. Stiamo pensando di riconvertirci sui prodotti da lievito, per lo scorso Natale abbiamo confezionato i panettoni artigianali, per le festività pasquali ...CAPOLIVERI. «Sicuramente un’iniziativa lodevole ma, per la mia esperienza, ho sinceri dubbi sul conseguimento dell’obiettivo». L’ex sindaco di Capoliveri Ruggero Barbetti commenta così l’iniziativa de ...La crescente diffusione di sostanze illegali preoccupa i genitori, che possono cercare nel comportamento degli adolescenti segnali di una dipendenza. In un libro o consigli di uno psichiatra che aiuta ...