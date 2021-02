Il Cagliari da oggi è in ritiro. Quattro giocatori tornano in gruppo, il report (Di sabato 13 febbraio 2021) Ecco il report dell’allenamento odierno del Cagliari:“Antivigilia di Cagliari-Atalanta, i rossoblù saranno di scena domenica alla Sardegna Arena per la 22ª giornata di campionato. Questo pomeriggio la squadra è scesa in campo al Centro sportivo di Assemini. La seduta è iniziata con un’attivazione tecnica a torelli; a seguire focus tattico in funzione della partita. Per chiudere sessione di conclusioni in porta. In gruppo Alessandro Deiola, Alfred Duncan, Ragnar Klavan e Babis Lykogiannis. Hanno proseguito nel personalizzato Luca Ceppitelli e Riccardo Sottil. Da oggi squadra in ritiro ad Asseminello. Domani, sabato 12 febbraio, è in programma la rifinitura”. Foto: Instagram Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 febbraio 2021) Ecco ildell’allenamento odierno del:“Antivigilia di-Atalanta, i rossoblù saranno di scena domenica alla Sardegna Arena per la 22ª giornata di campionato. Questo pomeriggio la squadra è scesa in campo al Centro sportivo di Assemini. La seduta è iniziata con un’attivazione tecnica a torelli; a seguire focus tattico in funzione della partita. Per chiudere sessione di conclusioni in porta. InAlessandro Deiola, Alfred Duncan, Ragnar Klavan e Babis Lykogiannis. Hanno proseguito nel personalizzato Luca Ceppitelli e Riccardo Sottil. Dasquadra inad Asseminello. Domani, sabato 12 febbraio, è in programma la rifinitura”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

