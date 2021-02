Fognini-De Minaur, terzo turno Australian Open: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di venerdì 12 febbraio 2021) Fabio Fognini affronterà Alex De Minaur al terzo turno degli Australian Open 2021, primo Slam della stagione di tennis in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. Il tennista italiano, reduce dal successo al quinto set contro Salvatore Caruso, se la dovrà vedere contro il temibile Australiano: si tratta di una sfida davvero molto impegnativa per il ligure, anche se il numero 17 del ranking ATP ha tutte le carte per avere la meglio contro il numero 23 al mondo e regalarsi il pass per gli ottavi di finale, da disputare probabilmente contro lo spagnolo Rafael Nadal. Fabio Fognini sarà impegnato alla Margaret Court Arena, attorno alle ore 10.30/11.00 italiane. Su quel campo, a partire dalle ore 09.00, andranno in scena il confronto femminile tra ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Fabioaffronterà Alex Dealdegli2021, primo Slam della stagione di tennis in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. Il tennista italiano, reduce dal successo al quinto set contro Salvatore Caruso, se la dovrà vedere contro il temibileo: si tratta di una sfida davvero molto impegnativa per il ligure, anche se il numero 17 del ranking ATP ha tutte le carte per avere la meglio contro il numero 23 al mondo e regalarsi il pass per gli ottavi di finale, da disputare probabilmente contro lo spagnolo Rafael Nadal. Fabiosarà impegnato alla Margaret Court Arena, attorno alle ore 10.30/11.00 italiane. Su quel campo, a partire dalle ore 09.00, andranno in scena il confronto femminile tra ...

