Draghi al lavoro per formare la squadra di governo | già oggi potrebbe salire al Colle Dalle 17 SPECIALE TGLA7

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Con il via libera del M5s e la conferma dalla direzione Pd, ilsi avvia a prendere forma. Il nuovo esecutivo sarà composto da politici e tecnici. A questi ultimi dovrebbero essere ...

raffaellapaita : 'Vaccini, lavoro, famiglie: si rilancia l'economia con un grande investimento sulla fiducia. #Draghi vuol dire fidu… - mirellaliuzzi : Grazie alla comunità del Movimento 5 Stelle che oggi si è espressa a favore del Governo Draghi. L’acceso dibattito… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - Twishtar : RT @ilfoglio_it: Che sia tecnico o politico, il prossimo ministro del Lavoro dovrà fare scelte cruciali. Le idee di Boeri indicano una stra… - grazia_natola : RT @FrancescoBerti_: Ho votato NO al supporto del M5S al Governo Draghi, ma l'indirizzo degli iscritti è chiaro. Chi riteneva questo passag… -

Con il via libera del M5s e la conferma dalla direzione Pd, il governosi avvia a prendere forma. Il nuovo esecutivo sarà composto da politici e tecnici. A questi ultimi dovrebbero essere assegnati i dicasteri più nevralgici. Particolare attenzione verrà poi ...... forze dell'ordine, polizia locale che stanno già facendo unstraordinario. Basta vedere una ... Miozzo poi si sente di dare un consiglio a Mario: "Al presidentesuggerirò il ...Una delle difficoltà maggiori da affrontare per il futuro governo Draghi sarà senz’altro la riforma del fisco. Dopo l’improvvisa conversione di Matteo Salvini sulla via di Bruxelles, la maggioranza pa ...Il leader degli industriali campani: «Stiamo preparando un documento con proposte serie, dalle infrastrutture alla sburocratizzazione» ...