Britney Spears si prende una piccola vittoria sul padre Jamie in tribunale

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Sarà per l’uscita del documentario Framing Britney Spears o, semplicemente, per l’insistenza via social della compagna #FreeBritney sposata da alcuni fan, ma qualcosa per la popstar sta (finalmente) cambiando in meglio. Poche ore fa, il giudice Brenda J. Perry ha negato, infatti, la richiesta del padre di Britney di mantenere l’esclusività dei suoi diritti sulla tutela della popstar, aggiungendo un tassello alla lunga lotta legale per vede Jamie Spears al controllo della proprietà, della carriera e di tanti altri aspetti della vita personale della figlia da ben 13 anni.

