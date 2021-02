Australian Open 2021: Errani fuori al terzo turno, Hsieh vince in tre set (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sara Errani saluta gli Australian Open 2021 al terzo turno. La tennista bolognese viene sconfitta da Hsieh Su-wei in tre set con il punteggio di 6-4 2-6 7-5, mancando così l’approdo nella top 100 del ranking Wta per un soffio. Un match combattutissimo ed equilibrato quello giocato nella notte italiana, che ha visto l’azzurra mettere più volte in difficoltà la sua avversaria e arrivare più volte vicina al successo nel terzo set contro un’avversaria che al turno precedente aveva eliminato Bianca Andreescu. Alla fine però ad avere la meglio è la taiwanese, che al prossimo turno se la vedrà con Marketa Vondrousova. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sarasaluta glial. La tennista bolognese viene sconfitta daSu-wei in tre set con il punteggio di 6-4 2-6 7-5, mancando così l’approdo nella top 100 del ranking Wta per un soffio. Un match combattutissimo ed equilibrato quello giocato nella notte italiana, che ha visto l’azzurra mettere più volte in difficoltà la sua avversaria e arrivare più volte vicina al successo nelset contro un’avversaria che alprecedente aveva eliminato Bianca Andreescu. Alla fine però ad avere la meglio è la taiwanese, che al prossimose la vedrà con Marketa Vondrousova. SportFace.

Eurosport_IT : LOCKDOWN A MELBOURNE ???? Lo stato di Victoria indice 5 giorni di Lockdown dopo i 13 casi di coronavirus riscontrati… - RaiNews : 'Ne hai tirate quattro uguali di c*** e non mi ha chiesto scusa. Non posso dire che hai c***?' - zazoomblog : LIVE Errani-Hsieh 4-6 6-2 3-2 Australian Open 2021 in DIRETTA: serie e di break e nessuno ha tenuto il servizio -… - MaggioreSimona : RT @RaiNews: Il torneo si svolgerà a porte chiuse dopo l'annuncio del lockdown a Melbourne - Eurosport_IT : Quasi tre ore di lotta e rimonta sfiorata: Sara Errani si arrende sul più bello ???????? #EurosportTENNIS | #AO2021 -