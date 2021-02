Anziana uccisa a Montecassiano, arrestati la figlia e il nipote della vittima (Di venerdì 12 febbraio 2021) commenta Ansa I carabinieri di Macerata hanno arrestato la figlia e il nipote di Rosina Carsetti , la 78enne trovata senza vita la sera della vigilia di Natale a Montecassiano , in provincia di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 febbraio 2021) commenta Ansa I carabinieri di Macerata hanno arrestato lae ildi Rosina Carsetti , la 78enne trovata senza vita la seravigilia di Natale a, in provincia di ...

