Al Tesoro va Daniele Franco. Il Ragioniere con un incrocio pericoloso con M5S

Di Daniele Franco, neo ministro dell'Economia, raccontano che nei momenti difficili ha un pensiero fisso. Le Dolomiti. Le sue Dolomiti, quelle dell'infanzia. Imponenti e ferme, specchio del suo carattere risoluto e riservatissimo. Bellunese doc (originario di Trichiana), classe 1953. È l'uomo della finanza pubblica. Nessuno conosce i conti come lui. E soprattutto non fa sconti alla politica spendacciona. È uno dei Draghi-boys. Al premier lo lega un'amicizia lunga decenni e un lavoro fianco a fianco alla Banca d'Italia. Draghi - raccontano da via Nazionale - si fida di lui come di pochi altri. Sarà la sentinella del Recovery plan, ma anche il guardiano delle casse dello Stato nella stagione del Covid. Il Tesoro e palazzo Koch, dalla Finanziaria alle banche. Un dna lungo 40 anni

