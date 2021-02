Trovato esanime in casa a Roma lo scrittore Valerio Massimo Manfredi. E’ ricoverato insieme alla moglie. Probabile intossicazione da monossido di carbonio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo scrittore e storico Valerio Massimo Manfredi, è stato Trovato esanime e soccorso, insieme alla moglie, all’interno di un appartamento in via dei Vascellari, nel centro di Roma, e trasportato in ospedale in gravi condizioni. L’ipotesi più Probabile, secondo quanto hanno ricostruito Polizia e Vigili del fuoco, è che la coppia sia rimasta intossicata dalle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate dalla caldaia dell’appartamento. A dare l’allarme è stata la figlia dello scrittore. Manfredi, 77 anni, in serata è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Grosseto per essere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Loe storico, è statoe soccorso,, all’interno di un appartamento in via dei Vascellari, nel centro di, e trasportato in ospedale in gravi condizioni. L’ipotesi più, secondo quanto hanno ricostruito Polizia e Vigili del fuoco, è che la coppia sia rimasta intossicata dalle esalazioni didisprigionate dcaldaia dell’appartamento. A dare l’rme è stata la figlia dello, 77 anni, in serata è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Grosseto per essere ...

