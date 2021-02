The Last of Us di HBO: Ellie e Joel saranno interpretati da Bella Ramsey e Pedro Pascal (Di giovedì 11 febbraio 2021) Bella Ramsey, forse meglio conosciuta per Lyanna Mormont in Game of Thrones, vestirà i panni di Ellie nella serie HBO di The Last of Us. Mentre Pedro Pascal di The Mandalorian è stato scelto per il ruolo di Joel. Craig Mazin, che ha creato l'acclamata serie limitata Chernobyl di HBO, sta scrivendo la sceneggiatura della serie TV con Neil Druckmann, writer e creative director del gioco. Il regista russo Kantemir Balagov è stato scelto per dirigere l'attesa serie. La storia, ambientata 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna, è incentrata sulla relazione tra Joel ed Ellie, un'adolescente che potrebbe essere la chiave per una cura per una pandemia mortale. Joel viene assunto per portare la ragazza di 14 anni ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 febbraio 2021), forse meglio conosciuta per Lyanna Mormont in Game of Thrones, vestirà i panni dinella serie HBO di Theof Us. Mentredi The Mandalorian è stato scelto per il ruolo di. Craig Mazin, che ha creato l'acclamata serie limitata Chernobyl di HBO, sta scrivendo la sceneggiatura della serie TV con Neil Druckmann, writer e creative director del gioco. Il regista russo Kantemir Balagov è stato scelto per dirigere l'attesa serie. La storia, ambientata 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna, è incentrata sulla relazione traed, un'adolescente che potrebbe essere la chiave per una cura per una pandemia mortale.viene assunto per portare la ragazza di 14 anni ...

acmilan : Do you remember the last time we'd scored so many goals in 21 matches? Find out in today's stats ??… - meccactus : The last part HSHAHAHAHSHAHHAHAHA - britonicus : Marquei como visto Vikings - 6x20 - The Last Act - Eurogamer_it : La serie TV #TLOU di #HBO ha i suoi Ellie e Joel: Bella Ramsey e Pedro Pascal. - _Rrose_Selavy : Pedro Pascal che continua imperterrito a twittare su Wonder Woman e The Last of Us mentre Twitter ESPLODE per il li… -