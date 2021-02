Staffelli vs Conte: l’allenatore dell’Inter rifiuta il Tapiro e reagisce (Di giovedì 11 febbraio 2021) A Striscia la Notizia, siparietto , sui social quasi tutti con lui. (screenshot video)Poteva Valerio Staffelli perdersi l’occasione del battibecco tra Antonio Conte e Andrea Agnelli per tentare di consegnare l’ennesimo Tapiro della sua veneranda carriera televisiva? Ovviamente no, ma ha evidentemente scelto il destinatario sbagliato. L’inviato di Striscia la notizia è stato infatti accolto in malo modo dall’allenatore nerazzurro. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Conte vs Agnelli, il vero motivo dietro la lite: i dettagli A novembre, Antonio Conte aveva ricevuto il quarto Tapiro d’Oro della carriera, dopo la sconfitta casalinga contro il Real Madrid, rivelatasi fatale nel percorso in Champions League. Stasera ha rifiutato il ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 febbraio 2021) A Striscia la Notizia, siparietto , sui social quasi tutti con lui. (screenshot video)Poteva Valerioperdersi l’occasione del battibecco tra Antonioe Andrea Agnelli per tentare di consegnare l’ennesimodella sua veneranda carriera televisiva? Ovviamente no, ma ha evidentemente scelto il destinatario sbagliato. L’inviato di Striscia la notizia è stato infatti accolto in malo modo dalnerazzurro. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>vs Agnelli, il vero motivo dietro la lite: i dettagli A novembre, Antonioaveva ricevuto il quartod’Oro della carriera, dopo la sconfitta casalinga contro il Real Madrid, rivelatasi fatale nel percorso in Champions League. Stasera hato il ...

