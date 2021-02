Rousseau, sì al governo Draghi dal 59,3%. Al voto in 74.537. Di Battista ai saluti: «Lascio i 5Stelle» (Di giovedì 11 febbraio 2021) La piattaforma Rousseau ha dato il via libera al governo guidato da Mario Draghi. I sì sono stati il 59,3%. Allo stesso tempo, però, l'esito del voto ha cristallizzato la divisione... Leggi su ilmattino (Di giovedì 11 febbraio 2021) La piattaformaha dato il via libera alguidato da Mario. I sì sono stati il 59,3%. Allo stesso tempo, però, l'esito delha cristallizzato la divisione...

