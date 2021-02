PSG, infortunio per Neymar: in dubbio per il Barcellona (Di giovedì 11 febbraio 2021) Brutte notizie per il PSG: Neymar si è infortunato in Coppa di Francia e rischierebbe di saltare la sfida di Champions League contro il Barcellona Sono programmati per oggi gli esami strumentali a cui si dovrà sottoporre Neymar in seguito all’infortunio accusato nei 32esimi di finale di Coppa di Francia nel match Caen e Paris Saint Germain. Secondo le prime ricostruzioni, l’attaccante brasiliano è uscito per un problema all’adduttore. Se così fosse, Neymar rischierebbe di saltare la sfida di Champions League contro il Barcellona in programma martedì 16 febbraio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Brutte notizie per il PSG:si è infortunato in Coppa di Francia e rischierebbe di saltare la sfida di Champions League contro ilSono programmati per oggi gli esami strumentali a cui si dovrà sottoporrein seguito all’accusato nei 32esimi di finale di Coppa di Francia nel match Caen e Paris Saint Germain. Secondo le prime ricostruzioni, l’attaccante brasiliano è uscito per un problema all’adduttore. Se così fosse,rischierebbe di saltare la sfida di Champions League contro ilin programma martedì 16 febbraio. Leggi su Calcionews24.com

