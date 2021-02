"Manfredi è in gravi condizioni" Trovato esanime con la moglie (Di giovedì 11 febbraio 2021) Francesca Galici Valerio Massimo Manfredi e sua moglie sono stati ritrovati esanimi nel loro letto dopo l'allarme della figlia: probabile una fuga di gas Articolo in aggiornamento gravissimo incidente domestico per Valerio Massimo Manfredi e per sua moglie, trovati esanimi in casa. La causa pare sia una fuga di gas. L'attore abita in via del Vascellari, nel quartiere Trastevere ed è stata la figlia a lanciare l'allarme. I due coniugi sono stati trasportati in ospedale in gravissime condizioni. Quando sono arrivati i soccorsi, i due si trovavano sul letto. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine, i soccorsi e i vigili del fuoco. Tag: fuga di gas Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Francesca Galici Valerio Massimoe suasono stati ritrovati esanimi nel loro letto dopo l'allarme della figlia: probabile una fuga di gas Articolo in aggiornamentossimo incidente domestico per Valerio Massimoe per sua, trovati esanimi in casa. La causa pare sia una fuga di gas. L'attore abita in via del Vascellari, nel quartiere Trastevere ed è stata la figlia a lanciare l'allarme. I due coniugi sono stati trasportati in ospedale inssime. Quando sono arrivati i soccorsi, i due si trovavano sul letto. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine, i soccorsi e i vigili del fuoco. Tag: fuga di gas

