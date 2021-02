"Mai più". Di Battista sconfitto lascia il M5s: va con Paragone? Di Maio gode: si libera del nemico (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alessandro Di Battista ha deciso di lasciare ufficialmente il Movimento 5 Stelle. Lo ha fatto con il sorriso, e questo dovrebbe far venire più di un brivido ai vertici grillini: Dibba è il grande sconfitto della votazione-farsa sulla piattaforma Rousseau, che ha sancito la vittoria del “sì” all'ingresso nell'esecutivo di Mario Draghi e quindi della linea governista sostenuta da Beppe Grillo e da Luigi Di Maio, con quest'ultimo che si libera del principale "nemico" interno. “Reputo gli attivisti e gli iscritti persone che hanno fatto valutazioni in maniera autonoma - ha esordito Di Battista - il 60 per cento di loro ha detto sì, quindi le polemiche stanno a zero”. “Io accetto anche questo, però non lo riesco a digerire”, ha continuato arrivando al fatidico momento in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alessandro Diha deciso dire ufficialmente il Movimento 5 Stelle. Lo ha fatto con il sorriso, e questo dovrebbe far venire più di un brivido ai vertici grillini: Dibba è il grandedella votazione-farsa sulla piattaforma Rousseau, che ha sancito la vittoria del “sì” all'ingresso nell'esecutivo di Mario Draghi e quindi della linea governista sostenuta da Beppe Grillo e da Luigi Di, con quest'ultimo che sidel principale "" interno. “Reputo gli attivisti e gli iscritti persone che hanno fatto valutazioni in maniera autonoma - ha esordito Di- il 60 per cento di loro ha detto sì, quindi le polemiche stanno a zero”. “Io accetto anche questo, però non lo riesco a digerire”, ha continuato arrivando al fatidico momento in ...

Benji_Mascolo : A poche ore dal più grande passo della mia vita, voglio che sappiate una cosa: sono riconoscente di ogni centimetro… - ZZiliani : Egr. presidente @gagravina, non più tardi di 10 giorni fa lei ha chiesto alla Procura FJGC di aprire un’inchiesta s… - Rinaldi_euro : Non è mai troppo tardi! Quando scoprirà che gli interessi maturati sui titoli di stato italiani acquistati dalla BC… - brichiel : #ottoemezzo in Italia non avevamo mai visto un premier competente elegante educato lavoratore onesto e leale come… - aalwaysyouharry : RT @Benji_Mascolo: A poche ore dal più grande passo della mia vita, voglio che sappiate una cosa: sono riconoscente di ogni centimetro di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai più NUOVO FIDANZATO PER ELISA ISOARDI?/ Spunta un anello sulla mano sinistra

Di fatto tra di loro potrebbe non esserci mai stato nulla, ma il pubblico fa il tifo per loro. Le ... Sono stati 5 anni bellissimi, è stata la storia più importante della mia vita. L'ho amato tantissimo.

Il poliziotto martinese che si è rivolto al Presidente del Consiglio dei Ministri

Probabilmente lui non l'avrà mai visto però l'adesione pubblica è stata totale, come si evince dai ... Ciò che mi ha fatto più piacere sono state le emozioni trasmessemi dai commenti. C'è una persona, ...

In vendita su eBay l’automobile più strana mai realizzata autoblog.it Di fatto tra di loro potrebbe non essercistato nulla, ma il pubblico fa il tifo per loro. Le ... Sono stati 5 anni bellissimi, è stata la storiaimportante della mia vita. L'ho amato tantissimo.Probabilmente lui non l'avràvisto però l'adesione pubblica è stata totale, come si evince dai ... Ciò che mi ha fattopiacere sono state le emozioni trasmessemi dai commenti. C'è una persona, ...