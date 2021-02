Liceo Giulio Cesare | la preside dice no a corsi su gender e aborto Ed è subito gogna mediatica

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb – E’ scattata immediatamente laper Paola Senesi, ladelclassicodi Roma: la dirigente scolastica è stata infatti messa in croce da professori, studenti e i soliti media «professionisti dell’informazione» per aver bloccato alcuniproposti per la Settimana dello studente dal «kollettivo» di studenti rossi di turno, lo Zero Alibi. Gli studenti rossi delfrignano «Tra iche avevamo intenzione di proporre, ne avevamo programmato uno sull’, uno sull’identità di genere e un altro sull’occupazione fascista dei Balcani ma ci sono stati censurati dalla nostra, con motivazioni che riteniamo assurde», hanno denunciato su ...

In medio stat virtus. In unclassico tutti riconoscono Orazio. E alCesare tutti, adesso, vorrebbero trovare quella virtù che sta nel mezzo. Ma la ferita è ancora aperta. La 'censura' che la dirigente scolastica ...Conoscere e sapere non aiuta a prevenire, magari proprio un aborto? E come suona antistorica ma soprattutto anti - educativa la crociata della preside delCesare, Paola Senesi ....Metropolitan Magazine ha intervistato Tommaso Zanello, in arte Piotta, il cui ultimo singolo, È ora di andare, è uscito lo scorso 29 gennaio ...In Italia abbiamo un grosso problema con l'educazione sessuale nelle scuole, del tutto assente dai programmi o se presente, affrontata il più delle volte in modo sbrigativo e imbarazzato. A dirlo non ...