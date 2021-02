"Il mio fidanzato cacciato dalla stazione mentre aspettava il treno solo perché di colore" (Di venerdì 12 febbraio 2021) A Portichello di Luisago, provincia di Como. Il racconto della sua compagna su Facebook: "Il vigilante urlava: 'vattene di qui'. Ma io a questa umiliazione non ci sto" Leggi su repubblica (Di venerdì 12 febbraio 2021) A Portichello di Luisago, provincia di Como. Il racconto della sua compagna su Facebook: "Il vigilante urlava: 'vattene di qui'. Ma io a questa umiliazione non ci sto"

TheChaos2018 : Rosalinda: io non chiamo al mio fidanzato amore, lo chiamo Giu. Rosalinda con Dayane: amore mio, amore, monellina,… - tamarsilvamotos : RT @Lul62111985: Rosalinda 'A me nessuno mi chiama amore, neanche il mio fidanzato ' e ride. ???? #rosmello - jelenaisgrande : RT @vaaleemaa: Il mio finale perfetto: Andy che manda a cagare il suo fidanzato pezzente e sceglie di lavorare con Miranda #Ildiavolovestep… - mosllerdd : RT @rep_milano: 'Il mio fidanzato cacciato dalla stazione mentre aspettava il treno solo perché di colore' - Roccoterzo : #rosmello ' io non chiamo Amore mio manco il mio fidanzato' Stanotte nel sogno chi chiamava allora? -