GF Vip, Dayane Mello su Alfonso Signorini: “Mi arrapa, è bello, mi imbarazza” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dayane Mello spiazza tutti i concorrenti del GF Vip 5 e non solo In questi quasi cinque mesi di programmazione del Grande Fratello Vip 5 il pubblico ha assistito di tutto e di più. Oltre varie squalifiche, l’ultima quella di Alda D’Eusanio, la nascita di una coppia (Giulia e Pierpaolo) e furiose liti, nelle ultime ore è arrivata una clamorosa dichiarazione da parte di Dayane Mello nei confronti del conduttore del reality show Alfonso Signorini. Affermazioni, quelle della modella brasiliana la quale è stata recentemente colpita da un grave lutto, che ha interessato e nello stesso tempo lasciato a bocca aperta tutti gli inquilini del loft di Cinecittà. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta e cosa ha detto espressamente la ragazza. La modella brasiliana fra dei complimenti ad ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 11 febbraio 2021)spiazza tutti i concorrenti del GF Vip 5 e non solo In questi quasi cinque mesi di programmazione del Grande Fratello Vip 5 il pubblico ha assistito di tutto e di più. Oltre varie squalifiche, l’ultima quella di Alda D’Eusanio, la nascita di una coppia (Giulia e Pierpaolo) e furiose liti, nelle ultime ore è arrivata una clamorosa dichiarazione da parte dinei confronti del conduttore del reality show. Affermazioni, quelle della modella brasiliana la quale è stata recentemente colpita da un grave lutto, che ha interessato e nello stesso tempo lasciato a bocca aperta tutti gli inquilini del loft di Cinecittà. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta e cosa ha detto espressamente la ragazza. La modella brasiliana fra dei complimenti ad ...

fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - fanpage : #DayaneMello 'Restituirle questo coacervo di giudizi tossici non renderà qualcuno migliore, nemmeno se si fosse ri… - jullss___ : RT @blogtivvu: Il GF Vip Late Show ricorda il fratello di Dayane Mello: “La puntata è dedicata a Lucas” – VIDEO #GFVipLateShow #TZLateShow… - adorevcoffee : RT @blogtivvu: Il GF Vip Late Show ricorda il fratello di Dayane Mello: “La puntata è dedicata a Lucas” – VIDEO #GFVipLateShow #TZLateShow… - blogtivvu : Il GF Vip Late Show ricorda il fratello di Dayane Mello: “La puntata è dedicata a Lucas” – VIDEO #GFVipLateShow… -