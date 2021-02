Festival di Berlino 2021, tutti i film in concorso. Nessun film per l’Italia ma due documentari, tra cui quello dedicato a Lucio Dalla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Impossibilitato a tenersi – per ora – in presenza, il 71° Festival di Berlino conferma le proprie date (1-5 marzo) della prima parte della kermesse in live streaming, promettendo che la seconda tranche, a giugno, sarà in presenza. Contestualmente, il direttore artistico Carlo Chatrian e la managing director Mariette Rissenbeek hanno oggi annunciato un programma ricco e articolato nelle consuete sezioni. E se dai titoli selezionati in concorso è assente l’Italia, il tricolore sventola in due lavori entrati in altre sezioni. Si tratta del documentario Per Lucio di Pietro Marcello dedicato all’immenso e compianto Lucio Dalla (in Berlinale Special) e La veduta luminosa di Fabrizio Ferraro, inserito in Forum, che racconta il viaggio di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Impossibilitato a tenersi – per ora – in presenza, il 71°diconferma le proprie date (1-5 marzo) della prima parte della kermesse in live streaming, promettendo che la seconda tranche, a giugno, sarà in presenza. Contestualmente, il direttore artistico Carlo Chatrian e la managing director Mariette Rissenbeek hanno oggi annunciato un programma ricco e articolato nelle consuete sezioni. E se dai titoli selezionati inè assente, il tricolore sventola in due lavori entrati in altre sezioni. Si tratta delo Perdi Pietro Marcelloall’immenso e compianto(in Berlinale Special) e La veduta luminosa di Fabrizio Ferraro, inserito in Forum, che racconta il viaggio di una ...

