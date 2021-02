Electric Days Digital, scegliere l’auto elettrica significa avere uno stile di vita più sostenibile (Di giovedì 11 febbraio 2021) Electric Meet Lifestyle 11 febbraio sostenibilitàDopo aver scoperto cosa pensano gli italiani dell’auto elettrica. Dopo i 12 talk che hanno svelato le opportunità e le criticità della straordinaria transizione in atto nel mondo dell’auto. Dopo le video guide di approfondimento sulle differenti tipologie di powertrain, l’11 febbraio è tempo di accendere i riflettori sugli Electric Meet Lifestyle. La quarta giornata degli Electric Days Digital vede cinque personaggi dello spettacolo raccontare le proprie esperienze di mobilita? elettrificata, sostenibilità e stile di vita eco-compatibile. Si parte alle 9:00 del mattino con il meet di Filippa Lagerbäck. Prima ancora di essere un volto noto della televisione, Filippa si ... Leggi su wired (Di giovedì 11 febbraio 2021)Meet Lifestyle 11 febbraio sostenibilitàDopo aver scoperto cosa pensano gli italiani del. Dopo i 12 talk che hanno svelato le opportunità e le criticità della straordinaria transizione in atto nel mondo del. Dopo le video guide di approfondimento sulle differenti tipologie di powertrain, l’11 febbraio è tempo di accendere i riflettori sugliMeet Lifestyle. La quarta giornata deglivede cinque personaggi dello spettacolo raccontare le proprie esperienze di mobilita? elettrificata, sostenibilità edieco-compatibile. Si parte alle 9:00 del mattino con il meet di Filippa Lagerbäck. Prima ancora di essere un volto noto della televisione, Filippa si ...

markus_auto : I giovani e l'auto, anche elettrica: tutte le risposte agli Electric Days ... - randagiopoz : RT @wireditalia: Si fa sempre più ricca l'agenda degli Electric Days Digital per parlare di auto e sostenibilità in tutte le loro sfaccetta… - Sergio19648 : RT @LeasePlanItalia: Alberto Viano, AD #LeasePlan Italia, agli Electric Days Digital. 'Il noleggio a lungo termine può rappresentare un fo… - AndTheBad : RT @forumelettrico: Video intervista ad admin ForumElettrico by InsideEVs Italia: Marco Ghisi intervistato insieme a Camillo Piazza da Flav… - ANSA_Motori : Electric Days: ibride, plug-in, elettriche. Come sceglierle? #ANSAmotori -

Ultime Notizie dalla rete : Electric Days Electric Days: ibride, plug - in, elettriche. Come sceglierle?

... addetti ai lavori, presidenti di associazioni di categoria e case automobilistiche sul tema dell'elettrificazione nell'ambito dell'iniziativa 'Electric Days', organizzata da Motorsport Network ...

Skuola.net rivela cosa ne pensa la Generazione Z dell'automobile

Questi sono i risultati del sondaggio presentato oggi on line su www.electricdays.it , il sito dedicato alla prima edizione degli Electric Days Digital . Per quasi 9 giovani su 10, l'auto serve a ...

Electric Days Digital, tutti i video dei TALK dell'edizione 2021 Motor1 Italia Skuola.net rivela cosa ne pensa la Generazione Z dell'automobile

Da un sondaggio presentato agli Electric Days Digital, emerge che per questa fascia di consumatori essa rappresenta principalmente uno strumento di mobilità e non uno status symbol ...

I giovani e l'auto, anche elettrica: tutte le risposte agli Electric Days

La generazione Z tra esigenze di mobilità e fascino per l'auto a batteria. Il sondaggio di Skuola.net Interessanti, curiosi e a volte sorprendenti i risultati che emergono dal sondaggio fatto da Skuol ...

... addetti ai lavori, presidenti di associazioni di categoria e case automobilistiche sul tema dell'elettrificazione nell'ambito dell'iniziativa '', organizzata da Motorsport Network ...Questi sono i risultati del sondaggio presentato oggi on line su www.electricdays.it , il sito dedicato alla prima edizione degliDigital . Per quasi 9 giovani su 10, l'auto serve a ...Da un sondaggio presentato agli Electric Days Digital, emerge che per questa fascia di consumatori essa rappresenta principalmente uno strumento di mobilità e non uno status symbol ...La generazione Z tra esigenze di mobilità e fascino per l'auto a batteria. Il sondaggio di Skuola.net Interessanti, curiosi e a volte sorprendenti i risultati che emergono dal sondaggio fatto da Skuol ...