Dramma a Roma, due persone svenute in casa, sono in gravi condizioni: forse avvelenate dal monossido di carbonio

Momenti di tensione nella giornata di oggi, 11 Febbraio, in zona Trastevere. Intorno alle ore 15:20, infatti, il personale del 118 ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, in un'abitazione di Via Dei Vascellari 71.

L'intervento e la corsa in ospedale

Qui, è prontamente intervenuta la squadra 7A dei Vigili del Fuoco con l'ausilio del Carro Rilevamento Radioattivo Chimico. Entrati nell'abitazione, sono state ritrovate due persone, le quali, prive di sensi, sono state prontamente trasportate in codice rosso agli ospedali San Camillo e Umberto I. Al momento sono in corso i rilevamenti per valutare la presenza di monossido di carbonio negli ambienti

