Doxee prosegue l’acquisto di azioni proprie

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha reso noto che, in relazione al programma di acquisto diavviato in data 3 novembre 2020, ha acquistato, tra l’ 1 e il 10 febbraio 2021, complessivamente 6.000, pari allo 0,083% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario ponderato di 3,84 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 23.045,00 euro. La Società ha comunicato chediè avvenuto nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nell’autorizzazione ale disposizione diconferita dall’Assemblea Ordinaria. A seguito di tali ...

Ultime Notizie dalla rete : Doxee prosegue

Borsa Italiana

con lo sviluppo di progetti per sostenere le pubbliche amministrazioni nel percorso di digitalizzazione, soprattutto sul fronte delle comunicazioni con il cittadino. Sergio Muratori ...Intanto, sul listino milanese,presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 3,77 euro.Doxee ha reso noto che, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 3 novembre 2020, ha acquistato, tra il 20 e il ...Doxee ha reso noto che, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 3 novembre 2020, ha acquistato, tra l’ 1 e il ...