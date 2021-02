Divozio | la Cassazione | no all' assegno di mantenimento se l' ex moglie non cerca un lavoro

Ultime Notizie dalla rete : Divozio Cassazione

Corriere Adriatico

I giudici di appello hanno stabilito che il mantenimento non era giustificato, e laha confermato la loro decisione, dopo che la 46enne aveva impugnato la sentenza sostenendo che non aver ...I giudici di appello hanno stabilito che il mantenimento non era giustificato, e laha confermato la loro decisione, dopo che la 46enne aveva impugnato la sentenza sostenendo che non aver ...Se a distanza di tempo dal divorzio l'ex coniuge si rifiuta di cercare un lavoro, decade il diritto a ricevere l'assegno di mantenimento. Lo ha stabilito la Corte ...Se a distanza di tempo dal divorzio l'ex coniuge si rifiuta di cercare un lavoro, decade il diritto a ricevere l'assegno di mantenimento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, secondo ...