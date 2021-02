Crimi “Il sì degli iscritti M5S al Governo Draghi per noi è vincolante” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Abbiamo ottenuto un mandato dai nostri iscritti, ora viene il lavoro più difficile, siamo a disposizione del presidente incaricato per i prossimi passaggi”. Così il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi commenta il via libera degli iscritti al Governo Draghi. sfe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Abbiamo ottenuto un mandato dai nostri, ora viene il lavoro più difficile, siamo a disposizione del presidente incaricato per i prossimi passaggi”. Così il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vitocommenta il via liberaal. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

