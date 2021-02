Covid | Sileri | “Spostamenti tra regioni? Solo quando varianti circoleranno meno”

(Di giovedì 11 febbraio 2021)tra, interviene anche il viceministro uscente alla Salute, Pierpaolo. “Potremo avere un liberi tuttilegran parte della popolazione sarà vaccinata”, dice ai microfoni di Radio Cusano Campus. Mentre sull’apertura serale dei ristoranti è più possibilista: “Secondo me è possibile nelle aree gialle, mentre serve ancora cautela suglitra”, ribadisce nell’intervista che tocca molti temi, dal lavoro al ministero nei giorni di attesa per il nuovo governo Draghi al vaccino AstraZeneca. ARTICOLO Zone rosse locali in Italia, aumentano i comuni in lockdown Ritorno alla normalità,trae ...

MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: 'Liberi tutti quando le varianti circoleranno meno' #Covid - Adnkronos : #Covid, #Sileri: 'Peggio è passato, si può riaprire un po'' - Notiziedi_it : Covid, Sileri: “Vaccino Astrazeneca efficace, ma seconda dose raccomandata dopo 12 settimane” - LiberoReporter : Covid-19: per Sileri le Regioni vanno “Mantenute chiuse” - infoitsalute : Covid, esperti d'accordo con Sileri: 'Con folla nessun rischio con la mascherina' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sileri

Ma non è detto che vada così: preoccupa il proliferare delle varianti dele si potrebbe ... come ha lasciato intendere anche il viceministro della Salute, Pierpaolo. Resta da capire chi ...... un pericolo soprattutto per via delle nuove varianti del, che suggeriscono invece prudenza ...contrario: no alle varianti da una regione all'altra Contrario invece il viceministro uscente ...Lunga intervista al viceministro uscente alla Salute Sileri, in cui si parla di spostamenti tra regioni, varianti del Covid e vaccini.La vaccinazione e il superamento della pandemia sono essenziali”, ha dichiarato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri Bello vedere partiti uniti'. . Sileri si è poi dichiarato favorevole al Gov ...