Covid, Sansa denuncia: "Omosessuali soggetti con comportamento a rischio per Asl ligure"

Gli omosessuali inclusi tra i "soggetti con comportamento a rischio" nei moduli predisposti dall'Asl 5 spezzina per accedere alla vaccinazione anti-Covid. Lo denuncia il capogruppo in Consiglio regionale della Liguria Ferruccio Sansa (Lista Sansa) in un post su Facebook, in cui pubblica il documento intestato dell'Azienda sanitaria locale di La Spezia. "Mi scuso per l'errore con la comunità Rainbow ligure", ha detto il direttore generale dell'Asl5 Paolo Cavagnaro.

